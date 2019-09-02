أرصفة وإنارة وممشى.. حرم آمن لشركات البترول في القليوبية

وقع الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربي لتنفيذ مشروع المحافظة لتطوير منطقة كورنيش وطريق الجانب الشرقي لترعة الإسماعيلية في منطقة شركات البترول بمسطرد والخصوص وتطوير وتنظيف ورصف الطرق المحيطة وإنشاء حرم آمن لشركات البترول مع توفير مقاعد وإنارة وأرصفة على غرار مشروع "ممشى أهل مصر" في بنها بتكلفة 90 مليون جنيه.



وأعرب المحافظ -بحسب بيان الاثنين- عن خالص شكره وتقديره لجهوده الوزراء وشركات البترول على هذه المساهمة المجتمعية الرائعة، مشيرًا إلى أنه في إطار المشاركة المجتمعية التي تهتم بها المحافظة بدأت شركة نستله مشروع تطوير منطقة كفر الاربعين بمدينة بنها بتكلفة 35 مليون جنيه وقريبا.



وأكد المحافظ أهمية المشاركة المجتمعية من خلال الشباب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لخطة الحكومة في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة والبيئة المحيطة، ومن ثم شعور المواطن بالتغيير.