فرق لمكافحة الحشرات ناقلات الأمراض في مدن البحر الأحمر

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض برئاسة الدكتورة نصرة سعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لعمل مكافحة متكاملة، وبمشاركة الفرق المتوطنة بمدن المحافظة رأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم.



وقال مرعى إن الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وقد تم الرش بالضباب والرزاز والقيام بأعمال الترصد الحشرى.



وأوضح مرعى ان مناطق المكافحة هى بمدينة رأس غارب بمنطقة خور رحمى وطريق السقالة، وبمدينة الغردقة بمنطقة مبارك ١١، وبمدينة القصير في منطقة العدوى ١ ومنطقة العدوى ٢، وبمدينة مرسى علم في قرية حماطة بجنوب مرسى علم وتم عمل مسح للخزانات الأرضية بتلك المناطق أيضا.



وأشار مرعى الى أن الحملات ستتوالي تباعا حفاظًا على الصحة العامة.