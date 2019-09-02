قواعد جديدة لتدريس الحاسب الآلي بالمعاهد الأزهرية

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن تدريس مادة الحاسب الآلي بجميع المعاهد.





وأكد قطاع المعاهد في منشور له، أن جميع المناهج تدرس من الكتاب الإلكتروني الخاص بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المتواجد على موقع وزارة التربية والتعليم، ويسمح لمعلم الحاسب الآلي استخدام التحضير الإلكتروني أو اليدوي حسب رغبته.





وشدد على معلم الحاسب الآلي بضرورة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بصفة مستمرة للوقوف على مستجدات المناهج والإصدارات الحديثة من الكتب الإلكترونية، وعلى معلم الحاسب الآلي عند بداية العام الدراسي عمل محضر تشغيل لحجرة الحاسب الآلي وبعد الانتهاء من الفصل الدراسي يقوم بعمل محضر إلاق للحجرة بالإضافة إلى عمل الإحصائيات الخاصة بالأجهزة ومحاضر الصيانة والأعطال، وعند حدوث أى عطل بالأجهزة ينبغي عمل محضر أعطال وتبليغ موجه الحاسب الآلي خارج الحجرة المخصصة إلاب موافقة مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.





ونوه قطاع المعاهد، بأن معلم الحاسب الآلي ليس مسئولا عن عهدة أجهزة الحاسب الآلي معاهدة شخصية عليه لأنه ليس من أرباب المعهد وتقتصر مسئوليته على استخدام الأجهزة وتشغيلها، ومعلم الحاسب الآلي ليس مسئولا عن أى أعمال إدارية تخص المعهد ولا يسند إليه إشراف لأنه باعتبار الحال مشرف عن حجرة الحاسب الآلي وملتزم بتجهيزاتها وتهيئتها قبل كل حصة وبعد انتهاء الحصة بالإضافة إلى تنصيب البرامج اللازمة لمحتوى المنهج الدراسي.





وأشار إلى أن موجه الحاسب الآلي مسئول عن متابعة معلم الحاسب الآلي ومعمل الحاسب للوقوف على التجهيز للعملية التعليمية كما أنه يقوم بتسليم بيانات الحالة الخاصة بالمعلمين إلى توجيه الحاسب الآلي والتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي في عمل إحصائيات المعامل والأجهزة.





وطالب القطاع، شيوخ المعاهد تفعيل مادة الحاسب الآلي وتفعيل حجرتها وعدم إهمال المادة والحرص على إعطاء حصة الحاسب داخل حجرتها المخصصة بصفة دائمة وعمل دفتر خاص داخل معمل الحاسب تدون به الحصص العملية، وعلى شيوخ المعاهد تهيئة الجدول الخاص بمعلمي الحاسبالآلي بحيث لا توضع حصص الحاسب الآلي في نهاية اليوم الدراسي وذلك لصعوبة تحضير الحجرة قبل الحصة وبعد الإنتهاء منها في نهاية اليوم الدراسي.



