من أجل ميجان ماركل.. الأمير هاري يبحث عن منزل في الولايات المتحدة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا يفيد بأن الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" يبحثان عن منزل في مدينة "ماليبو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى كون "ماركل" تشعر بالحنين إلى موطنها.





وأوضح التقرير أن "ماركل"، والتي ولدت في مدينة "لوس أنجلوس"، مهتمة بإيجاد منزل في الولايات المتحدة ليكون بمثابة "مهرب" بالنسبة إليها بعيدًا عن أعين الصحافة، مشيرًا إلى أن دوق ودوقة "ساسيكس" يضعان مدينة "ماليبو"، والتي يقيم بها بالفعل العديد من المشاهير من بينهم على سبيل المثال "ليوناردو دي كابريو" و"كيم كارداشيان" و"جينيفر أنيستون"، والتي تقع على بعد 30 ميلًا إلى الغرب من وسط مدينة "لوس أنجلوس"، في عين الاعتبار.



