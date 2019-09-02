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حوادث

ضبط 640 مخالفة مرورية و 643 هاربًا من أحكام فى أسوان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.

وأسفرت الحملة اليوم،عن ضبط 643 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 93 حكم حبس جزئى، و 19 حكم حبس مستأنف ، و 332 أحكام غرامات، و 198 مخالفات ومتهم .

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 2 قضايا مخالفات للمخابز البلدية ، إلى جانب 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضية لتجميع بطاقات تموينية مدعمة ، و 3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها .

وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 74 مخالفة متنوعة شملت 5973 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، بجانب 15 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .

وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 640 مخالفة مرورية بإجمالى مبالغ محصلة 24 ألف و 600 جنيه شملت ضبط 4 مركبات توك توك و 4 دراجة نارية و2 تروسيكل وسيارة دون ترخيص ، وتحرير 137 مخالفة تجاوز حد السرعة ، و 79 تصالح فورى ، و 120 مخالفة غرامة ونش ، و 86 حالة عدم قبول التصالح، و 205 مخالفة متنوعة.

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