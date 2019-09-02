ضبط مخدرات في حملة مكبرة برويسات شرم الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرطة شرم الشيخ من ضبط كميات متنوعه من المخدرات بمنطقة الرويسات.



كانت حملة مكبرة من قسم مباحث شرم الشيخ اشرف عليها اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء وقادها العميد أحمد الحوشي والعقيد محسن الجندي من البحث الجنائي والمقدم محمد سامي رئيس المباحث لتمشيط المنطقة وضبط الخارجين علي القانون وخاصة تجار المخدرات.



حيث تمكنت الحملة التي ضمت المقدم شريف هويدي والرائد مصطفي المنير من العثور على سيارتين نيسان في عمق الجبال وبداخلهما كميات متنوعة من المخدرات ضمت ٧٠٠ تذكرة هيروين و٣ فرش حشيش و١٠٠ جرام هيروين خام و٥ آلاف جنيه وجار البحث عن قائدي السيارتين

