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فن

محمد رمضان يشارك جمهوره بأغنية مافيا على إنستجرام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
رنا اشرف
شارك الفنان محمد رمضان ، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات "إنستجرام" استورى فيديو له من اخر حفلاته بالساحل الشمالى، وهو يغنى فيها اغنية "مافيا" بحضور جمهوره و معجبيه .

وحققت أغنية مافيا لـ محمد رمضان 150 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب منذ طرحها فى بداية عام 2019.

وحقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 120 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضي.

يذكر ان آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل "زلزال" والذى خاض به السابق الرمضانى الماضى وشارك فى بطولته حلا شيحة وماجد المصرى وهنادي مهنى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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