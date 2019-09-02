فشل أردوغان يتواصل..انكماش الاقتصاد التركي

انكمش الاقتصاد التركي 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني وهو معدل أفضل من التوقعات وسجل قراءة إيجابية أخرى على أساس فصلي فيما يبدو أن الاقتصاد يتخلص من تأثير الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.



وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أنه مقارنة بالربع الأول، نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة مُعدلة في ضوء التقويم والعوامل الموسمية 1.2 بالمئة وهي ثاني قراءة فصلية إيجابية على التوالي.



ويتمتع اقتصاد السوق الناشئة المهم بسجل جيد بفضل معدل نمو يتجاوز خمسة بالمئة ولكن التضخم وأسعار الفائدة ارتفعا بعد أن فقدت الليرة التركية 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي ونزل الطلب المحلي نزولا حادا.



وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ نسبة الانكماش على أساس سنوي اثنين بالمئة في الربع الثاني ليسجل الاقتصاد تراجعا للفصل الثالث على التوالي.