ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لحل أزمة الكثافة بالمدارس..حلول عاجلة من محافظ الجيزة لتسكين الطلاب

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:26 م
حلول عاجلة من محافظ
حلول عاجلة من محافظ الجيزة لتسكين الطلاب
محمد الصاحى
عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد والاطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس .

ووجه راشد بوضع حلول عملية لمواجهة الكثافات الطلابية العالية على مستوى المدارس بالمحافظة والاستفادة من كافة الفراغات والمكاتب الإدارية بالمدارس وتحويلها إلى فصول دراسية لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب لتفتيت أى كثافات داخل الفصول.

وكلف محافظ لجيزة بضرورة استغلال المدارس المجاورة ذات الكثافات الطلابية الأقل وتسكين طلاب بها وتوزيع المدرسين حسب احتياجات المدارس لسد أى عجز، للتغلب على مشاكل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

ووجه المحافظ مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر شروط السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسى من خلال اللجان المشكلة لمتابعة كل المدارس و نقل جميع الرواكد لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة بعيدًا عن السرقة والحريق .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس بالهرم والعمرانية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعدادًا للعام الدراسي

دخول 42 مدرسة جديدة للخدمة بداية العام الدراسي الجديد بسوهاج

لاستقبال العام الدراسي.. محافظ الجيزة يتابع توريد ديسكات جديدة للمدارس

تعليم دمياط تعلن انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

الإفتاء: الميت يباهي الأموات بصدقة ابنه ودعائه له

بالبيجامة وكعب عالي.. شاهد ياسمين الخطيب فى أحدث ظهور لها

نشرة الرياضة.. محمد صلاح ومانى حبايب.. وصول مدرب الأهلي الجديد للقاهرة .. وأمير مرتضى يكشف مفاجآت عن رينيه فايلر

للمرة الثانية.. أحلام تتألق بفستان برتقالى من زهير مراد

الاسعار رايحة على فين .. الدولار الجمركي يثير جدلا بعد قرار وقف التعامل به

بقميص شفاف.. درة زروق تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير ساحرة على البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط

الاحتشام والأناقة يسيطران على إطلالات النجمات بحفلات السعودية.. صور