لحل أزمة الكثافة بالمدارس..حلول عاجلة من محافظ الجيزة لتسكين الطلاب

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد والاطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس .



ووجه راشد بوضع حلول عملية لمواجهة الكثافات الطلابية العالية على مستوى المدارس بالمحافظة والاستفادة من كافة الفراغات والمكاتب الإدارية بالمدارس وتحويلها إلى فصول دراسية لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب لتفتيت أى كثافات داخل الفصول.



وكلف محافظ لجيزة بضرورة استغلال المدارس المجاورة ذات الكثافات الطلابية الأقل وتسكين طلاب بها وتوزيع المدرسين حسب احتياجات المدارس لسد أى عجز، للتغلب على مشاكل الكثافة الطلابية داخل الفصول.



ووجه المحافظ مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر شروط السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسى من خلال اللجان المشكلة لمتابعة كل المدارس و نقل جميع الرواكد لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة بعيدًا عن السرقة والحريق .

