بقرار جمهوري .. عبد الحميد المنشاوي عميدًا لـ تربية طنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2019 بتاريخ 22 أغسطس الماضي بتعيين الدكتور عبد الحميد السيد الغريب المنشاوي عميدًا لكلية التربية لمدة 3 سنوات.



يذكر أن الدكتور عبد الحميد المنشاوي حصل على ليسانس الفلسفة والاجتماع من جامعة طنطا عام 1991، وعُين معيدًا عام 1992 ، ثم حصل على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الفلسفة والاجتماع من جامعة طنطا بعنوان "تطوير مقرر التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية العامة في ضوء بعض المشكلات والقضايا الاجتماعية المعاصرة" عام 1997 ، ودرجة الدكتوراه في ذات التخصص بعنوان " فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض القيم ودافعية الانجاز لدى تلاميذ التعليم الأساسي دراسة تجريبية" عام 2000 ، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد عام 2007 ، وأستاذ عام 2014 .

