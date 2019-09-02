استقالة رئيس وزراء جورجيا من منصبه

أعلن رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزي، اليوم /الاثنين/، استقاله من منصبه.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن باختادزي أعلن استقالته عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا "إنه حقق أهدافه التي كان يسعى لها فيما يخص منصبه".

ومن المقرر أن يصدر باختادزي بيانا بشأن تنحيه في وقت لاحق.



