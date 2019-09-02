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تعرف على الهاتف الحاصل على جائزة الأفضل في التصميم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
فازت شركة هونر العالمية والرائدة في عالم الهواتف الذكية، بجائزة جمعية التصوير والصوت الأوروبية (EISA)، وهي جائزة مخصصة لـ "EISA Lifestyle Smartphone 2019 - 2020".

ووجهت الجائزة لتعطي Honor 20 PRO أفضل تصميم للهاتف المصنوع من الزجاج فى الخلفية والذى يعطى انعاكسًا رائعًا للألوان سواء في اللون الأسود الفانتوم والأزرق أيضًا، وذلك إلى جانب تمتع الهاتف باحترافية فى التصوير الديناميكي وكاميرا AI Quad الرائعة.

وتعد هذه ثاني أكبر جائزة تحصل عليها HONOR 20 PRO، بعد حصولها على ثالث أعلى نتيجة DXOMark برصيد 111 نقطة في بداية هذا العام، وهي جائزة لتقييم كاميرات الهواتف، محققًا معيارًا ذهبيًا بفضل كاميرته في مجال الهواتف الذكية.

تأسست جمعية التصوير الصوتي "ايسا" في عام 1982.. وتعرف جوائز "إيسا" بإنها واحدة من أهم الجوائز المرموقة والتي يثق فيها المستهلك ويعتبرها خير دليل على تقييم المنتجات التى تعكس الثقة عند شراء أى منتج.

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