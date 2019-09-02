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تعليم

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الـ 36 لقسم جراحة المسالك البولية..صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
أحمد على
افتتح الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، اليوم الاثنين ، المؤتمر الـ 36 لقسم جراجة المسالك البولية ، الذي يُعقد بالمستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2 و 6 سبتمبر الجاري بحضور ومشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ، والدكتور محمد عيسى رئيس الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المؤتمر الذي يركز في دورته الحالية على مسالك الأطفال والتطور في استخدام المناظير ، مشيدًا بالجهود التي يبذلها القائمون على كلية الطب في تنظيم فعاليات علمية تهدف الى نقل وتبادل الخبرات ومتابعة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات.

وأضاف د. مجدي سبع أن الجامعة تثبت كل يوم جدارتها كمنظومة تعليمية ، مضيفًا أن قسم المسالك البولية أحد أهم الأقسام العلمية داخل الجامعة الذي شهد في الفترة الأخيرة انجازات متعددة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم أن المؤتمر يشمل عقد ورش عمل ونقل جراحات مباشرة بالمستشفى التعليمي العالمي يومي 2 و 3 سبتمبر الجاري ، كما تُعقد فعاليات يومي 4 و 5 بفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة.

شارك في المؤتمر الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية وسكرتير المؤتمر ، والدكتور عبد الناصر الجمسي رئيس المؤتمر ، والدكتور محمد الغرباوي الرئيس الشرفي للمؤتمر ، والدكتور محمد جابر والدكتور صلاح نجلة مقررا المؤتمر ، والدكتور أسامة العشري والدكتور عبد الحميد البهنسي أعضاء اللجنة العلمية ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الـ 36 لقسم جراحة المسالك البولية..صور
رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الـ 36 لقسم جراحة المسالك البولية..صور
رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الـ 36 لقسم جراحة المسالك البولية..صور
رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الـ 36 لقسم جراحة المسالك البولية..صور

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