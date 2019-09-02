دراجة لكل طالب.. استعدادات مكثفة بجامعة القناة لتطبيق المبادرة الرئاسية



قاربت جامعة قناة السويس على الانتهاء من تنفيذ مبادرة (دراجة لكل طالب)، في إطار المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصري والحفاظ على صحة المواطنين.



ووجه الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة القناة بسرعة الانتهاء من مسار الدراجات الجديد، والمشروع المرتبط به من جراجات الدراجات، والبوابات الإلكترونية، ومنظومة ركوب الطلاب لها داخل الحرم الجامعي، واستخدام البطاقة الذكية للطالب في الدخول من البوابة الإلكترونية، واستخدام الدراجات من نقاط محددة منتشرة داخل الحرم الجامعي.



وأكد أن جامعة قناة السويس تعد الأولى في البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية، والمشروع القومي للدراجات بالجامعات.



وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن مسار الدراجات الجديد يبدأ من أمام بوابة عثمان مرورا بكليات الجامعة على شكل حرف( U )، وانتهاءا ببوابة كلية طب الأسنان، على أن تتوافرفي هذا المسار عوامل الأمن والسلامة، وبجواره مسار موازٍ للمشاة.



وأوضح الدكتور محمد نادر شلبي رئيس لجنة تنفيذ المشروع القومي للدراجات بالجامعة أنه تم تخصيص خمسة جراجات للدراجات بالبطاقات الإلكترونية داخل الجامعة؛ لحصول الطالب على دراجة للتنقل بها داخل الحرم الجامعي كمرحلة أولى، ويتم التنسيق في مرحلة تالية لشراء الطلاب للدراجات بنظام النقد او التقسيط مع البنوك حسب اختيار الطالب نفسه، كما يتم تتبع مسار الدراجات داخل الحرم الجامعي من خلال نظام ونقاط مراقبة لضمان سلامة وأمان راكبيها.