الأعلى للإعلام يضع الضوابط النهائية للتعامل مع مخالفات البرامج

ينتهى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، من وضع التصور النهائى لبدء تطبيق المعايير والضوابط والتعامل مع المخالفات للبرامج خلال الاجتماع المقرر له الأربعاء المقبل وسيتم إقرار بشكل نهائي كافة الضوابط والمعايير .



وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن هيئة المكتب ستنعقد،بعد غد "الأربعاء"، لاقرار الضوابط والمعايير لضبط المنظومة الإعلامية خلال الفترة المقبلة .



وأوضح مكرم، لـ "صدى البلد"، أن الهدف من ذلك ضبط المنظومة الإعلامية من خلال الضوابط والمعايير التى ستنظم عمل البرامج ، وليس بشكل التصادم والعقاب ولكن على الجميع الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعاييرها.



وكان الاعلى للاعلام قد وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام.



ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.