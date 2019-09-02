بدء التقديم بأقسام كلية الآداب جامعة عين شمس

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مرتضى، القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على العام على الأنشطة بالكلية، مراحل التنسيق الداخلي للأقسام بالكلية للعام الدراسي 2019 / 2020 مرحبًا بالطلاب الجدد، وقد أبلغهم تحيات كل من الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتمنياتهم بعام جامعي متميز ومكلل بالنجاح على جميع الأصعدة.



وقد أشاد الدكتور مصطفى مرتضى بمجهودات أ.د سوزان القليني عميدة الكلية السابقة في الارتقاء بمستوى الكلية وحصولها على شهادة جودة التعليم وحرصها على نجاح رؤية واستراتيجية الكلية.



وقال " مرتضى "إن إدارة الكلية تبذل كل الجهود في سبيل تحقيق مصلحة الطالب ، كما حث الطلاب علي ضرورة الالتزام بالقواعد المنوط بها تنظيم إجراءات التقديم وحثهم أيضًا على الالتزام بواجباتهم تجاه الكلية في مقابل وعدهم بتقديم كل الدعم لهم للحصول على كامل حقوقهم خلال مرحلة الدراسة الجامعية، وقال إنه من اللافت أيضًا إقبال الطلاب الشديد على أقسام الكلية الـ 16 خاصة أقسام اللغات.



وتستقبل الكلية الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، وتشمل إجراءات التقديم: سحب الملف ودفع المصاريف وإجراء الكشف الطبي وملء استمارة الرغبات، حيث يسمح للطالب بتدوين 3 رغبات حسب توافق درجاته مع شروط الأقسام، ويستمر التقديم لمدة أسبوع فقط حسب الجدول المعلن على الصفحة الرسمية للكلية.



وتتكاتف إدارات الكلية المعنية وأعضاء اتحاد الطلاب بالكلية في مساعدة الطلاب الجدد وارشادهم لإجراءات التقديم ويتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال 15 يوما من تاريخه.