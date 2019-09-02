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ثقافة

إبداعات كبار الفنانين فى معرض همسة الفن بالأوبرا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:36 م
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السابعة مساء اليوم الإثنين ٢ سبتمبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرضا بعنوان (همسة الفن).

يضم المعرض إبداعات لأكثر من ٥٥ فنان تشكيلى من كبار الفنانين فى مصر والوطن العربى فى مجالات مختلفة منها الخزف ، النحت، الأزياء، الكاريكاتير، التصوير الزيتى والضوئي . ويقام تحت اشراف القومسير الدكتورة إيمان أنيس والدكتور سمير عبد الفضيل.

ويأتى المعرض فى إطار فعاليات مهرجان همسة للأداب والفنون فى دورته السابعة برئاسة الفنان فتحى الحصرى والتى تحمل اسم الفنان محمود ياسين .

ويستمر المعرض حتى السبت ٧ سبتمبر الجارى.

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