تكريم قيادات 3 مدارس فى أسوان فازت بمسابقة فنى مبتكر

قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان التهنئة للمسئولين بمديرية التربية والتعليم والعاملين بالمدارس الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة " فنى مبتكر – النسخة الثانية لعام 2019 " وهو ما أعلن عنه مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE).



وقد طالب محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم بالاستمرار على نفس النهج لحصد المزيد من المراكز المتقدمة فى مختلف المسابقات الهادفة لتعزيز مهارات أبنائنا الطلاب واكتشاف مواهبهم الفكرية والعلمية والإبداعية لتنميتها على الوجه الأكمل وهو ما يساهم بدوره فى النهوض بمنظومة العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة.



وكرم الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان المدارس الثلاثة الفائزة فى مسابقة " فنى مبتكر " والتى تستهدف طلاب مدارس التعليم الفنى لدعمهم من أجل تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية (Prototype) مع دراسة الجدوى الإقتصادية لهذه الأفكار وآليات تحويلها إلى مشروعات ناجحة وذلك فى حضور مدير عام التعليم العام وأيضًا مدير المكتب الميدانى لمشروع الوايز وشملت هذه المدارس الفندقية المتقدمة ، ومحمد صالح حرب الصناعية، ومحمد محسن شعيب الصناعية بنات حيث تم تسليم الشيكات المالية بواقع 10 ألاف جنيه لكل طالب من الطلاب أصحاب المشروعات الفائزة.



وأوضح السيد الفيومى بأنه شهد حفل التكريم اليوم المدارس التى تستعد لدخول المسابقة العام الدارسي القادم وهى مدارس الطاقة الشمسية ببنبان، والرمادى قبلى الصناعية، وأيضًا الفندقية المتقدمة، ومحمد صالح حرب الصناعية المتقدمة، ومحمد محسن شعيب الصناعية بنات حيث تستعد هذه المدارس لدخول تصفيات الجمهورية ب (29) مشروعًا مختلفًا فى مجالات الطاقة الشمسية والفندقية والصناعية.



وأكد على أن فوز مدارس أسوان بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية جاء تتويجًا لسعى وتطلع فريق عمل متكامل والذين بذلوا جهودًا مكثفة ومتواصلة ساهمت فى تحقيق هذه النتيجة المشرفة بما يساهم بدوره فى النهوض بقطاع التعليم الفنى بتخصصاته المختلفة ورفع كفاءة العمل والدراسة بالمدارس التابعة له ، وهذا يعتبر حافزًا للمدارس الجديدة المشاركة لتقتدى بها من أجل تحقيق نتائج متميزة خلال التصفيات القادمة.