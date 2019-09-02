موجز السوشيال ميديا.. نيرمين الفقى فى حفل عمرو دياب.. منة فضالى تثير الجدل.. هند صبرى بمهرجان فينيسيا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
شاهد.. نيرمين الفقى من حفل عمرو دياب بالساحل.. والجمهور: يا بختك
مابين الإعجاب والهجوم .. منة فضالى تثير الجدل على انستجرام
شاهد.. دينا فؤاد فى أحدث ظهور لها.. والجمهور: هانم
محمد رمضان: إنساي الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي
شاهد.. هند صبرى من مهرجان فينيسيا السينمائى.. والجمهور: إيه الشياكة دى
محمد رمضان يشارك جمهوره بأغنية مافيا على إنستجرام
طريق السلامة.. حمدى المرغنى من سيارته فى أحدث ظهور
شاهد.. راندا البحيرى تنشر صورة جديدة لها
شاهد.. نيرمين الفقى من حفل عمرو دياب بالساحل.. والجمهور: يا بختك
مابين الإعجاب والهجوم .. منة فضالى تثير الجدل على انستجرام
شاهد.. دينا فؤاد فى أحدث ظهور لها.. والجمهور: هانم
محمد رمضان: إنساي الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي
شاهد.. هند صبرى من مهرجان فينيسيا السينمائى.. والجمهور: إيه الشياكة دى
محمد رمضان يشارك جمهوره بأغنية مافيا على إنستجرام
طريق السلامة.. حمدى المرغنى من سيارته فى أحدث ظهور
شاهد.. راندا البحيرى تنشر صورة جديدة لها