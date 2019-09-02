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فن

مابين الإعجاب والهجوم .. منة فضالى تثير الجدل على انستجرام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:30 م
منة فضالى
منة فضالى
رنا اشرف
شاركت الفنانة منة فضالى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات صورة جديدة لها بالمايوه بلوك صيفى اثناء قضاء عطلتها الصيفية على احد الشواطئ.

وعلقت فضالى على الصورة قائلة : اهم لغة هى لغة العيون لان العشاق هما وحدهم الذين يستطيعون فهمها.

وسببت الصورة تناقض متابعيها بين غضب واعجاب فجاءت تعليقاتهم كالاتى:

مينفعش كده يا منه

احلى واحده

يخربيت جمالك

انا بحب تمثيلك جدا

كفاية إطلالات صيفية يامنة

وتشارك منة فضالى فى بطولة مسلسل "قيد عائلي" الجزء الثانى الذى يضم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، وإيهاب فهمي، وبوسي، وميرفت أمين، ومحمد رياض، وسيمون، وغادة طلعت، ورامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.

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