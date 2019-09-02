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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث سبل التعاون مع البنك الزراعي المصري

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:09 م
صدى البلد
يوسف رجب
استقبل الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، المحاسب محمود عبدالوهاب رئيس قطاع جنوب الصعيد للبنك الزراعى المصرى، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالرازق عميد كلية التجارة بقنا والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.

تناول اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الجامعة والبنك، وقدم رئيس قطاع الصعيد بالبنك الزراعى رؤية تشمل توقيع برتوكول تعاون يتم من خلاله تنظيم ملتقى للتوظيف من خلال مركز التطوير الوظيفى بالجامعة.

كما تناول اللقاء، مشاركة البنك فى منظومة الدفع الالكترونى بالجامعة، وتدريب الشباب و الخريجين خاصة خريجى كلية التجارة، وعقد دورات لتسويق مشروعات البنك بالتعاون مع الجامعة.

من جانبه رحب الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى، مشيدًا بدور البنك فى تنمية الاقتصاد المصري من خلال المشروعات التى يتم تمويلها لصغار الفلاحين باعتبار أن هذه المشروعات هى قاطرة التنمية في المجتمع.

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