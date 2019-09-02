ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل عدة أشخاص في حريق بسفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:09 م
سفينة قبالة ساحل
سفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا
رويترز
ذكر تقرير أن عدة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق شب على متن سفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، اليوم الاثنين، لكن قوات خفر السواحل الأمريكية لم تؤكد وقوع قتلى وقالت إنه تم إنقاذ خمسة من بين 34 شخصا كانوا على ظهر السفينة.

وقال أيدن كوني المسؤول في خفر السواحل: "لا نستطيع تأكيد ما إذا كانت هناك وفيات".

وأضاف: "العملية لا تزال جارية". وقال إنه لا توجد لديه معلومات بشأن 29 شخصا لم يتم إنقاذهم بعد.

وتابع: "أحدث معلومات لدينا هي أنهم ما زالوا على ظهر السفينة".

وقالت قوات خفر السواحل إن الخمسة الذين جرى إنقاذهم، وأصيب أحدهم بجروح طفيفة، من أفراد طاقم السفينة التي اشتعلت النيران بها قرب جزيرة سانتا كروز.

ونقلت محطة (كيه.تي.إل.إيه) التلفزيونية في لوس انجلوس عن إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا قولها إن عدة أشخاص لقوا حتفهم.
مقتل عدة أشخاص في حريق بسفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.. صور
مقتل عدة أشخاص في حريق بسفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.. صور
مقتل عدة أشخاص في حريق بسفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.. صور
مقتل عدة أشخاص في حريق بسفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.. صور

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

علي جمعة: الخلاف على النزول والقيام في الصلاة أسقط قتلى في الأربعينيات.. فيديو

مرتضى منصور: وليد أزارو خدام لـ خالد بوطيب

مرتضى منصور عن عماد السيد: خلاص بقيت بوفون الزمالك

مرتضى منصور عن راتب فايلر : إهدار مال عام وأين القضاء.. والاهلي بيقلدني

عنصرية وتطرف ورفض للآخر.. إعلامية تهاجم أجواء الساحل الشمالي

الزمالك يكشف حقيقة إيقاف طارق حامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. آيتن عامر بإطلالة شتوية والجمهور: حلوة فى الحالتين

أرخص سيارة عائلية في مصر 2020

تحت شعار أنا امرأة .. سوسن بدر نفرتيتى على غلاف مجلة أمريكية