مقتل عدة أشخاص في حريق بسفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.. صور

ذكر تقرير أن عدة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق شب على متن سفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، اليوم الاثنين، لكن قوات خفر السواحل الأمريكية لم تؤكد وقوع قتلى وقالت إنه تم إنقاذ خمسة من بين 34 شخصا كانوا على ظهر السفينة.



وقال أيدن كوني المسؤول في خفر السواحل: "لا نستطيع تأكيد ما إذا كانت هناك وفيات".



وأضاف: "العملية لا تزال جارية". وقال إنه لا توجد لديه معلومات بشأن 29 شخصا لم يتم إنقاذهم بعد.



وتابع: "أحدث معلومات لدينا هي أنهم ما زالوا على ظهر السفينة".



وقالت قوات خفر السواحل إن الخمسة الذين جرى إنقاذهم، وأصيب أحدهم بجروح طفيفة، من أفراد طاقم السفينة التي اشتعلت النيران بها قرب جزيرة سانتا كروز.



ونقلت محطة (كيه.تي.إل.إيه) التلفزيونية في لوس انجلوس عن إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا قولها إن عدة أشخاص لقوا حتفهم.