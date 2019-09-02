شاهد.. أول ظهور لـ فايلر في مران النادي الأهلي

ظهر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الاثنين.



يقود رينيه فايلر اول مران له للفريق الأول للنادي الأهلي وذلك بعد التعاقد معه كمدير فني رسمي للفريق وذلك عقب اقالة المدرب الاوروجواني مارتن لاسارتي.



وقدم النادي الأهلي رينيه فايلر في مؤتمر صحفي صباح اليوم في النادي الأهلي.



أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انه يعلم جيدًا الموهبة التي يمتلكها اللاعب المصري.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التعاقد معه : سبق وان تعاملت مع محمود تريزيجيه عند قيادة اندرلخت وكان لاعبًا صغيرًا في السن وقتها ولكنه يمتلك موهبة كبيرة كما هو الحال مع العديد من اللاعبين المصريين.

