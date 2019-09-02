ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أول ظهور لـ فايلر في مران النادي الأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:12 م
فايلر
فايلر
نور عادل
ظهر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم الاثنين.

يقود رينيه فايلر اول مران له للفريق الأول للنادي الأهلي وذلك بعد التعاقد معه كمدير فني رسمي للفريق وذلك عقب اقالة المدرب الاوروجواني مارتن لاسارتي.

وقدم النادي الأهلي رينيه فايلر في مؤتمر صحفي صباح اليوم في النادي الأهلي.

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انه يعلم جيدًا الموهبة التي يمتلكها اللاعب المصري.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التعاقد معه : سبق وان تعاملت مع محمود تريزيجيه عند قيادة اندرلخت وكان لاعبًا صغيرًا في السن وقتها ولكنه يمتلك موهبة كبيرة كما هو الحال مع العديد من اللاعبين المصريين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

ما علاقة رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد بـ تريزيجيه؟

السويسري فايلر يصل القاهرة فجر غد ويقود تدريبات الأهلي

الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

رينيه فايلر .. المدرب السويسري الجديد في عيون لاعبي الأهلي.. كيف يرونه؟

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

ترشيحاتنا

الخطيب يجتمع بالسويسري رينيه فايلر قبل بداية المؤتمر الصحفي

الجوازة بقت جنازة.. وداع مهيب لعروس الدقهلية بحضور الآلاف.. صور

فايلر مدرب الأهلى الجديد يكشف عن مثله الأعلي بـ مجال تدريب كرة القدم .. فيديو

شاهد.. أول ظهور لـ فايلر في مران النادي الأهلي

شاهد.. حادث مفجع لنجم النادي الأهلي قبل مران الفريق

قصة شاب المنوفية الذي قتل صديق عمره لمغازلة شقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. آيتن عامر بإطلالة شتوية والجمهور: حلوة فى الحالتين

أرخص سيارة عائلية في مصر 2020

تحت شعار أنا امرأة .. سوسن بدر نفرتيتى على غلاف مجلة أمريكية