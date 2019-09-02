ساعات تفصل نجم انتر ميلان عن الانضمام إلى باريس سان جيرمان

ساعات وتفصل لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي المهاجم المخضرم ماورو إيكاردي من الانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية فى الفترة الأخيرة.



وقال تقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا". إن المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ26 عاما سينضم إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام بمبلغ 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء بمبلغ 65 مليون يورو.



وأشارت "سكاي" إلى أن النادي على بعد خطوة من الإعلان الرسمي، إذ أن إيكاردي ووكيلة أعماله واندا نارا قد اتجها صوب العاصمة الفرنسية لتوقيع الكشف الطبي وإنهاء كافة الإجراءات.



واجتمع ستيفن زانج رئيس إنتر وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان خلال قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، وتناقشا حول السوق وبعد ذلك الصفقة والتعاون بين الشركتين.