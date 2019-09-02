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بعد مقتله.. الشرطة الأمريكية تنشر صور منفذ هجوم تكساس.. شاهد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:50 م
منفذ هجوم تكساس
منفذ هجوم تكساس
رحيم يسري
كشفت السلطات الأمريكية عن هوية منفذ حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية .

ونشرت السلطات الأمنية صورة الرجل المتهم بقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين خلال حادث إطلاق نار بولاية تكساس، وفقا لصحيفة "مترو".

وبحسب الصحيفة فإن سيث أتور البالغ 36 عاما قتلته الشرطة في مرأب للسيارات في سينما أوديسا بولاية تكساس يوم السبت الماضي.

وأطلق اتور النار على الشرطة والمارة ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وأظهرت سجلات المتهم إدانته في جنحة عام 2001 لم تمنعه من شراء الأسلحة النارية.
بعد مقتله.. الشرطة الأمريكية تنشر صور منفذ هجوم تكساس.. شاهد
بعد مقتله.. الشرطة الأمريكية تنشر صور منفذ هجوم تكساس.. شاهد

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