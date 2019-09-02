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فن

ريهام سعيد لـ وسيم يوسف: من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي.. شاهد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:17 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ريهام سعيد جمهورها فيديو جديد للشيح وسيم يوسف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر الشيح وسيم يوسف بالفيديو وهو يتحدث عن المرض وضرورة العلاج منه وعدم السماح لأحد بأن يؤذيك بكلامه بسبب مرضك".

وعلقت ريهام سعيد علي الفيديو قائلة "من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

كان المجلس الأعلي للإعلام بوقف برنامج الإعلامية ريهام سعيد عام كامل وعدم ظهورها على أي فضائية بسبب تنمرها على مرضى السمنة في آخر ظهور لها عبر من برنامجها علي قناة الحياة.

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