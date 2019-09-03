باب أمل .. فحوصات تجميد البويضات للبنات فى هذا المركز بأسعار رمزية

أشعلت تقنية تجميد البويضات الأمل فى نفوس البنات والنساء لأنها تساعد المرأة فى الحمل عندما تتعرض لمشكلة تؤثر على جودة وعدد البويضات حيث تحصل المرأة على جنين بنفس طريقة الحقن المجهرى تقريبا من خلال تجميد البويضات التى سبق سحبها من المرأة.



وقال الدكتور عمرو عباسى، استشارى أمراض النساء والتوليد والحقن المجهرى بالمركز القومى للبحوث ، أن تقنية تجميد البويضات ساهمت بشكل كبير فى فتح باب الأمل أمام الفتيات اللاتى تأخرن فى الزواج واقتربن من سن انخفاض البويضات " سن الـ 35 " عند معظم الفتيات، أو اللاتى يخضعن لتناول بعض الأدوية التى تؤثر على الخصوبة مثل الكيماوى المستخدم فى علاج السرطان.



وأضح "عباسى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مخزون البويضات هو الفيصل الذى نعرف منه درجة خصوبة المرأة لأن هناك بعض الفتيات فى سن الـ 30 والخصوبة لديهن مرتفعة ويستطعن الإنجاب فى السن الكبير، ولكن للأسف فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية تعد الفحوصات التى تجرى للبنات لقياس مخزون البويضات عند المرأة مكلفة بالنسبة للبعض خاصة أنها غير متوفرة بشكل واسع فى كثير من المستشفيات خاصة الحكومية والخاصة.



وأشار إلى أن سعر فحوصات تجميد البويضات مكلف جدا بالإضافة إلى عدم توفر المتخصصين الذين لديهم خبرة فى هذه التقنية الجديدة فى جميع الأماكن، وهذا يعد عائقا حقيقيا أمام الكثير من فتياتنا.



وفجر "عباسى" مفاجأة، قائلا "إن عيادات مركز التميز العلمى التابعة للمركز القومى للبحوث بالدقى تقدم فحوصات تجميد البويضات وقياس مخزون المبيض على يد أطباء متخصصين فى هذه التقنية الجديدة بأسعار رمزية جدا تناسب الجميع ، لمن تريد الاطمئنان على نفسها"، فى الفترة الصباحية من يوم السبت من كل أسبوع .

