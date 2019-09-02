المقاولون يفوز على ارجيتزا السلوفينى برباعية وديا فى معسكر كرواتيا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الاثنين، على نظيره ارجيتزا السلوفينى بأربعة أهداف دون رد، خلال معسكر الإعداد الحالى بكرواتيا استعدادا للموسم الجديد، وأحرز الأهداف، محمد سالم هدفين وكلًا من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلى.



وخاض المقاولون العرب المباراة الودية الأولى فى معسكره المغلق الذي دخل فيه السبت الماضى أمام القادسية الكويتى وانتهت بالتعادل السلبى، وأضاع المقاولون ضربة جزاء فى اللقاء بحضور المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى، المشرف العام على الكرة.



ومن المنتظر أن يخوض المقاولون ثالث ودياته فى المعسكر الأربعاء المقبل أمام أحد فرق كرواتيا قبل العودة للقاهرة.



وأشاد المهندس محمد عادل فتحى بالمعسكر والاستجابة الجيدة من اللاعبين ووصولهم إلى مستوى جيد فى مرحلة مهمة من اعداد الفريق للموسم المقبل.