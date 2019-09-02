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رياضة

مرتضى منصور يعترض على تأجيل نهائي كأس مصر.. تفاصيل

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:53 م
مرتضى منصور ، رئيس
مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك
نور عادل
اعترض المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على اقتراح تأجيل مباراة نهائي كأس مصر، الذي وصل إليه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر عقب فوزه على نادي الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وينتظر الفائز من مباراة بتروجيت وبيراميدز المقامة بالوقت الحالي باستاد بتروسبورت.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناته الرسمية بـ "اليوتيوب" أن فريق كرة القدم لديه مباراة مهمة وهي نهائي الكأس، على الرغم أني أعتقد أنه سيتم تأجيلها".

وأضاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور :" بتروجيت وبيراميدز يخوضان مباراتهما بالوقت الحالي ولن يتبقى سوى 49 ساعة على موعد مباراة النهائي وذلك ما سيجعل مباراة النهائي تؤجل.

وأكمل مرتضى منصور :" أرى أن من العدالة أن تلعب المباراة في موعدها المحدد مسبقًا، والزمالك لم يطلب التأجيل، ولكن أعتقد أن التأجيل سيكون مصيرها.

واختتم مرتضى منصور:" ربنا يوفقنا ويكون سادس كأس مصر في عهد مرتضى منصور غير بقية البطولات سواء الكونفدرالية أو السوبر".

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