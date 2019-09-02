اتحاد الكرة يحدد رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. تفاصيل

وضعت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، سقف لرواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.



واستقرت اللجنة على أن يكون الحدث الأقصى لراتب المدير الفني لمنتخب مصر 500 ألف جنيه، بينما يكون 100 ألف جنيه لراتب المدرب العام، و50 ألف جنيه لكل من المدرب المساعد ومدرب الحراس.



ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن اسم المدير الفني لمنتخب مصر الأسبوع المقبل وفقًا لما أكده عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.



ويكشف موقع صدى البلد ، كواليس الغرف المغلقة لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر ، وتم الاتفاق بنسبة 100% بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وأحمد حسن عميد لاعبي العالم على ان يتولي منصب مدير الكرة للفراعنة، ضمن جهاز حسن شحاته ومعه طارق مصطفى مدرب عام ومحمد شوقي أو عبد الظاهر السقا مدرب مساعد ، مع استمرار أحمد ناجي مدربا لحراس مرمى الفراعنة.



وخلال الأيام الماضية تدخل محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ليضع على مائدة الترشيحات اسم إيهاب جلال المدير الفني للمصري، ليتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر ، وعماد متعب مدرب عام ، وحسام غالي مدير للكرة ، وهو ما أثار جدلا داخل الجبلاية، وجعل البعض يرشح حسام حسن لتولي تدريب منتخب مصر في الساعات الأخيرة، وأن يتولى عصام الحضري تدريب حراس المنتخب.