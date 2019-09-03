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شاهد.. فيديو جديد لـ لحظة استهداف حزب الله مركبة عسكرية إسرائيلية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:46 ص
استهداف حزب الله
استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو جديد للحظة استهداف حزب الله عربة إسرائيلية بقذيفة قرب في ثكنة أفيفيم.

وأوضحت أن "حزب الله" اللبناني بث مشاهد، لعملية استهداف الآلية الإسرائيلية في أفيفيم والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى بين الجنود شمالي إسرائيل.

وكان حزب الله أعلن أمس الأحد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم أفيخيم، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف جيش الاحتلال.

استمرت عقب ذلك المناوشات والقصف بين الجانبين لمدة 120 دقيقة، ما أعقبه وقف إطلاق النار وعودة الهدوء مرة أخرى.

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