المتحدث العسكري: نشرف على 2600 مشروع بحجم عمالة 5 ملايين مواطن

قال العقيد أح تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن هناك أكثر من ٢٦٠٠ مشروع في جميع أنحاء الجمهورية تشرف عليها القوات المسلحة بصفتها جهة إدارية فقط وأن جميع العاملين في تلك المشاريع هم "مدنيين" بحجم عمالة يقارب مليون فني و عامل ومهندس.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية له أن جميع الشركات والمكاتب التي تعمل في تلك المشاريع هي جهات مدنية ومتخصصة: مناشدا المواطنين بضرورة تحرى الدقة فيما يقدم من السوشيال ميديا.



