ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بث مباشر

المتحدث العسكري: نشرف على 2600 مشروع بحجم عمالة 5 ملايين مواطن

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:56 ص
صدى البلد
محمد ابراهيم
قال العقيد أح تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن هناك أكثر من ٢٦٠٠ مشروع في جميع أنحاء الجمهورية تشرف عليها القوات المسلحة بصفتها جهة إدارية فقط وأن جميع العاملين في تلك المشاريع هم "مدنيين" بحجم عمالة يقارب مليون فني و عامل ومهندس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له أن جميع الشركات والمكاتب التي تعمل في تلك المشاريع هي جهات مدنية ومتخصصة: مناشدا المواطنين بضرورة تحرى الدقة فيما يقدم من السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن أي مشروع تنفذه أو تشارك به القوات المسلحة يتم الإعلان عنه بصورة واضحة وشفافة للرأي العام.

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحدد رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. تفاصيل

عاشق الأهلي.. طه إسماعيل يرفض إجراء عملية جراحية قبل إتمام مؤتمر تقديم فايلر

أول ما فعله رينيه فايلر في أول أيامه بالأهلي.. تفاصيل

خططي وتكتيكي.. تفاصيل التدريب الأول لـ الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

بـ فستان فوق الركبة وخلخال.. هنا شيحة بـ إطلالة غير تقليدية.. والجمهور: دايما جميلة

فى عيد ميلادها.. سلمى حايك تكشف عن تفاصيل مثيرة حول تعرضها للتحرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان