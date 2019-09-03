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هدوء حذر بعد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:40 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
على الرغم من تراجع التوتر الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد التصعيد الخطير وتبادل قصير لإطلاق النار، يبقى احتمال حصول مواجهة جديدة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي قائما.

وعادت الحياة في القرى الحدودية الإسرائيلية إلى طبيعتها وبدا أن السكان يمارسون نشاطاتهم بشكل طبيعي، لكن بقيت آثار من تصعيد الأمس في المواقع التي وصلت إليها صواريخ أطلقها حزب الله، إذ يمكن رؤية حقول محترقة، بينما تم نصب حاجز تفتيش عسكري في منطقة أفيفيم، وفقًا لقناة "الحرة".

ونشر حزب الله الإثنين عبر قناة المنار التابعة له شريط فيديو قال إنه لعملية استهداف الألية العسكرية الإسرائيلية، ويظهر الفيديو مشهدا واسعا للمنطقة الحدودية، ثم آلية تتحرك على طريق قرب منطقة أفيفيم، بحسب صوت علّق على الفيديو. بعدها، تطلق قاذفة صاروخا يصيب الآلية التي تنفجر ويتصاعد منها الدخان.

ونفت إسرائيل وقوع إصابات وذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش تمكن من خداع حزب الله بإيهامه بوقوع خسائر بين صفوفه.

وأشارت إسرائيل إلى أن حزب الله أطلق ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات على مقر كتيبة إسرائيلية بالقرب من أفيفيم، وأنها ردت بإطلاق حوالي مئة قذيفة مدفعية استهدفت الفرقة التي أطلقت الصواريخ.

وطال القصف الإسرائيلي، بحسب مصادر لبنانية، قرى حدودية ومساحات غير مأهولة.

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