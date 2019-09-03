ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 8 أشخاص و26 في عداد المفقودين إثر احتراق وغرق سفينة بولاية كاليفورنيا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:15 ص
صورة توضيحية
صورة توضيحية
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الأمريكية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم، ولا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين إثر حريق اندلع على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا.

وغرقت السفينة التي يبلغ طولها 22 مترًا والمجهّزة لرحلات بحرية مخصّصة للغطس، عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكي.

وترقد السفينة حاليًا على عمق 20 مترًا تحت سطح البحر وعلى بعد 20 مترًا أيضا من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة سانتا باربرا.

وأوضح خفر السواحل المريكي أن جزءًا من مقدمة السفينة فقط لا يزال ظاهرًا على سطح المياه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 4 أشخاص وفقدان العشرات إثر غرق سفينة صيد في إندونيسيا

مقتل عدة أشخاص في حريق بسفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.. صور

فقدان 34 شخصًا إثر اشتعال النيران في سفينة قبالة سواحل كاليفورنيا الأمريكية

ترشيحاتنا

خططي وتكتيكي.. تفاصيل التدريب الأول لـ الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

العراق يشكو الكويت لـ مجلس الأمن

سيد عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى .. ومرتضى منصور يهدده: أنصاري هيخطفوك.. فيديو

تشاجروا بسبب كرة القدم.. مصرع طالب ثانوي في الدقهلية على يد زملائه

التصرف الشرعي لمرأة ذهبت للحج وجاءها خبر وفاة زوجها في المطار.. فيديو

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان