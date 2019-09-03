مصرع 8 أشخاص و26 في عداد المفقودين إثر احتراق وغرق سفينة بولاية كاليفورنيا

أعلنت السلطات الأمريكية أنّ 8 أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم، ولا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين إثر حريق اندلع على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا.



وغرقت السفينة التي يبلغ طولها 22 مترًا والمجهّزة لرحلات بحرية مخصّصة للغطس، عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكي.



وترقد السفينة حاليًا على عمق 20 مترًا تحت سطح البحر وعلى بعد 20 مترًا أيضا من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة سانتا باربرا.



وأوضح خفر السواحل المريكي أن جزءًا من مقدمة السفينة فقط لا يزال ظاهرًا على سطح المياه.



