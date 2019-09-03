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رياضة

قبل مواجهة براميدز.. هاشتاج وراك ومعاك يا زمالك يجتاح تويتر.. شاهد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:23 ص
نادى الزمالك
نادى الزمالك
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج وراك_ومعاك_يازمالك قبل المبارة النهائية امام نادى براميدز فى كأس مصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :

#وراك_ومعاك_يا_زمالك
ويذكر ان الفانلة البيضة بخطين حمر انا هفضل احبك طول العمر

#وراك_ومعاك_يا_زمالك
وراك يا ملكي القلوب

#وراك_ومعاك_يا_زمالك
هضل اغني واقول بحبك علطول

معاك للنهاية لأعظم نادي في الكون #وراك_ومعاك_يا_زمالك

هنفضل سندك وهتفضل حياتنا
#وراك_ومعاك_يا_زمالك

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى 1-0.

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