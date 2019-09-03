قبل مواجهة براميدز.. هاشتاج وراك ومعاك يا زمالك يجتاح تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج وراك_ومعاك_يازمالك قبل المبارة النهائية امام نادى براميدز فى كأس مصر.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :
#وراك_ومعاك_يا_زمالك
ويذكر ان الفانلة البيضة بخطين حمر انا هفضل احبك طول العمر
#وراك_ومعاك_يا_زمالك
وراك يا ملكي القلوب
#وراك_ومعاك_يا_زمالك
هضل اغني واقول بحبك علطول
معاك للنهاية لأعظم نادي في الكون #وراك_ومعاك_يا_زمالك
هنفضل سندك وهتفضل حياتنا
#وراك_ومعاك_يا_زمالك
وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى 1-0.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :
#وراك_ومعاك_يا_زمالك
ويذكر ان الفانلة البيضة بخطين حمر انا هفضل احبك طول العمر
#وراك_ومعاك_يا_زمالك
وراك يا ملكي القلوب
#وراك_ومعاك_يا_زمالك
هضل اغني واقول بحبك علطول
معاك للنهاية لأعظم نادي في الكون #وراك_ومعاك_يا_زمالك
هنفضل سندك وهتفضل حياتنا
#وراك_ومعاك_يا_زمالك
وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى 1-0.