قبل مواجهة براميدز.. هاشتاج وراك ومعاك يا زمالك يجتاح تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج وراك_ومعاك_يازمالك قبل المبارة النهائية امام نادى براميدز فى كأس مصر.



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :



#وراك_ومعاك_يا_زمالك

ويذكر ان الفانلة البيضة بخطين حمر انا هفضل احبك طول العمر



#وراك_ومعاك_يا_زمالك

وراك يا ملكي القلوب



#وراك_ومعاك_يا_زمالك

هضل اغني واقول بحبك علطول



معاك للنهاية لأعظم نادي في الكون #وراك_ومعاك_يا_زمالك



هنفضل سندك وهتفضل حياتنا

#وراك_ومعاك_يا_زمالك



وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى 1-0.