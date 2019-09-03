ارتفاع عدد قتلى تفجير كابول إلى 16 قتيلا و119 مصابا

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي ضرب العاصمة كابول أمس، إلى 16 قتيلا و119 مصابًا.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، إن الانفجار وقع في منطقة شرق كابول حيث يقيم أجانب، وتوجد عدد من مكاتب الأمم المتحدة والسفارات والأبنية الحكومية.



وأعلنت حركة "طالبان" الإرهابية مسئوليتها عن الهجوم، الذي نتج عن سيارة مفخخة.



ويذكر أن هذا الهجوم هو الـ18 الذي يقع في كابول منذ بداية العام.



وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 193 قتيلا و897 جريحا على الأقل.