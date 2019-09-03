تداول 265 شاحنة و162 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 28 ألف طن فوسفات و265 شاحنة بضائع و162 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة،رحال،النوى اكسبريس وعلى متنهم 31 شاحنة و10 سيارة بينما تغادر السفينة Navigator.B وعلى متنها 28 الف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 51 شاحنة و21 سيارة.



فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى القاهرة،الحرية،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 68 شاحنة و45 سيارة وغادرت العبارة امانة وعلى متنها 63 سيارة .



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 35 شاحنة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى،ايلة،سينا وعلى متنهم 37 شاحنة و 8 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة و15 سيارة .



