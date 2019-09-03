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تطوير العشوائيات: نستهدف استعادة القاهرة القديمة لمظهرها الحضاري.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
القاهرة 30
القاهرة 30
ندى فتح الله
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن قاطني عقارات منطقة عين الحياة العشوائية بحي الخليفة تم نقلهم وتسكينهم في مشروع الأسمرات المرحلة الثانية والثالثة.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أن مشروع تطوير منطقة عين الحياة يحوي نظرة شاملة على مصر القديمة "الفسطاط".

ونوه خالد صديق، بأن تلك المنطقة من الممكن تحويلها إلى منطقة سياحية نظرًا لتميزها سواء، مشيرًا إلى أنها متلاحمة مع الكثير من المناطق الأثرية القديمة، وأنهم يعملون على عودة القاهرة 30 من خلال استعادة القاهرة القديمة لرونقها ومظهرها الحضاري مرة أخرى، دون إلحاق أي ضرر بالأهالي، بل يتم توفير لهم المسكن البديل الآمن للمساكن التي كانوا يقطنون بها.

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