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ديني

كريمة: المنتحر يدفن في مقابر المسلمين بإجماع أهل السنة بالأزهر الشريف

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
القسم الديني
قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر وفعل فاسق وآثم ولكن ليس بكافر أو خارج عن الملة، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة. 

ولفت أحمد كريمة، خلال حديثه بفضائية" الحدث اليوم"، إلى أن المنتحر لم ينكر معلومة من الدين بالضرورة ، ولكنه أقدم على قتل نفسه وخالف فقط قول الله " وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا". 

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن المنتحر ليس كافرًا وبالتالي يمكن أن يغسل ويكفن وتصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن فى مقابر المسلمين، وهذا بإجماع أهل السنة فى الأزهر الشريف. 


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