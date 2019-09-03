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أعراض القولون العصبي عند الأطفال.. تحدث أسبوعيا ولا تعلميها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:04 ص
شيماء مصطفى
أعراض القولون العصبي عند الأطفال من الأمور التي تشغل بال كثير من الأمهات؛ نظرا لما يطرأ على أطفالهم من أعراض القولون العصبي والتي تشكل إزعاجا لهم خاصة مع حدوث آلام في البطن بالإضافة إلى الإسهال والإمساك، ما يؤدي إلى قلق الأمهات من أعراض القولون العصبي عند أطفالهم، حيث يعد أحد مشاكل الجهاز الهضبي التي تستوجب عدم إهمالها وعلاجها سريعا.

أعراض القولون العصبي عند الأطفال
تظهر أعراض القولون العصبي عند الأطفال بعد تناول الطعام، وذلك على الأقل مرة أسبوعيًا لمدة شهرين، لكي يتم إجراء التشخيص.

وتشتمل أعراض القولون العصبي عند الأطفال على:
1- ألم بالبطن وعدم الشعور بارتياح
2- تغير في معدلات الإخراج
3- الشعور بالإسهال والإمساك الشديد
4- وجود طبقة مخاطية تغطي البراز
5- انتفاخ في البطن
6- فقدان الشهية

أسباب القولون العصبي عند الأطفال
هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى أعراض القولون العصبي عند الأطفال، من أبرزها وراثية، حيث يعاني أحد الأبوين من القولون العصبي، أو نفسية ترتبط بالخوف والقلق، أو يوجد خلل في الإشارات العصبية الموجودة بين المخ والأمعاء الغليظة وبالتالي يحدث خلل في عملية الإخراج مسببة أعراض القولون العصبي عند الأطفال، أو زيادة نمو البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة، فضلا عن أنه من الممكن أن يكون النظام الغذائي للطفل هو المسبب لأعراض القولون العصبي عند الأطفال.

أعراض القولون عند الأطفال الرضع
أعراض القولون عند الأطفال الرضع من الأمور التي تشكل قلقا عندالأمهات، لأنها تعد بمثابة عيب خلقي للأطفال، ويستدعى التدخل الطبي والجراحي لعلاجه، ومن أبرز أعراض القولون عند الأطفال الرضع هي: إمساك مزمن مصحوب بانتفاخ في البطن، وغالبًا ما تظهر هذه الأعراض في سن مبكرة أي في الشهور الأولى من عمر الطفل، ولكن في الحالات الأقل شدة يمكن أن تظهر الأعراض في سن 3 أو 5 سنوات.

ويستدعى عند ظهور أعراض القولون عند الأطفال الرضع، أن يتم التعجيل في العلاج، حتى لا يتعرض الطفل لحدوث مضاعفات التهاب القولون.

علاج القولون العصبي عند الأطفال

بعد التشخيص، قد يصف الطبيب، عددا من الأدوية التي تقلل من آعراض القولون العصبي عند الأطفال ومن أبرز هذه الادوية:
1- الأدوية المضادة للإسهال
2- الألياف والمكملات الغذائية المحتوية على الألياف
3- الأدوية الملينة والمسهلة المضادة للإمساك

ويجب على الأم علاج القولون العصبي عند الأطفال في المنزل، من خلال إتباع عدد من النصائح من أهمها:

1- تجنب تناول الأطعمة المليئة بالدهون.
2- البعد عن تناول منتجات الألبان والجبن.
3- الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الانتفاخات مثل الفول والطعمية.
4- شرب المياه الكثيرة.
5- تجنب تناول الشيكولاتة.
6- عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والشطة والفلفل الحار.
7- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والتوت والجزر والأفوكادو.

علاج القولون عند الأطفال بالأعشاب

1- النعناع
يعد النعناع من أشهر الأعشاب التي تساعد في علاج أعراض القولون عند الأطفال، حيث يعمل على إراحة الجهاز الهضمي واسترخاء عضلاته وتخفيف الألم، كما أنه طارد للغازات.

يمكنك غلي أوراق النعناع وشربها مباشرة، أو نقعها في المياه وشرب المنقوع.

2- اليانسون
يمتلك اليانسون العديد من الخصائص التي تساعد في علاج أعراض القولون عند الأطفال، فهو يساعد على علاج الإمساك، وآلام القولون العصبي، كما يساعد على استرخاء العضلات، وبه خصائص مضادة للالتهاب.

ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من اليانسون في الماء وغليها، أو اضافة مسحوقها الى كوبين من المياه المغلية وشربها للتخلص من أعراض القولون العصبي عند الأطفال.

3- الكركم
يتميز الكركم بأنه علاج ممتاز لأعراض القولون عند الأطفال، ويمكنك استخدام الكركم الطازج أو مسحوقه، وغليه في كوب ماء وشربه للتخلص من آلام القولون.

4- الشمر
يعتبر الشمر علاج جيد لطرد الغازات، والتخلص من الانتفاخ وآلام الجهاز الهضمي والقولون العصبي عند الأطفال، حيث يعمل على استرخاء عضلات الأمعاء، وعلاج الإمساك.
أعراض القولون العصبي عند الأطفال.. تحدث أسبوعيا ولا تعلميها
أعراض القولون العصبي عند الأطفال.. تحدث أسبوعيا ولا تعلميها
أعراض القولون العصبي عند الأطفال.. تحدث أسبوعيا ولا تعلميها
أعراض القولون العصبي عند الأطفال.. تحدث أسبوعيا ولا تعلميها

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