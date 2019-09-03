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طريقة بسيطة لتشغيل ميزة الوضع الليلي لإصدار واتساب على سطح المكتب

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
شيماء عبد المنعم
أصبحت ميزة الوضع الليلي "Dark Mode"، السمة الأكثر شيوعا بين المستخدمين منذ أن طرحتها شركة "فيسبوك" في تطبيق ماسنجر، ومايكروسوفت فى نظام التشغيل Windows 10، وتبعتها رائدة الهواتف الذكية أبل فى نظام macOS، وبينما تستعد شركة جوجل لإطلاق الإصدار التالى من أندرويد 10 بنفس الميزة، يسعى تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp" بإضافتها لتطبيقه الخاص بالهواتف الذكية.

وبينما تستعد خدمة المراسلة لإطلاق ميزة "الوضع الليلي"، في نفس الوقت طرحت الشركة المالكة للخدمة "فيسبوك" تطبيق واتساب مخصصا لسطح المكتب، يمكن لمستخدميه تشغيل تطبيق واتساب على الحاسوب الخاص بهم دون الحاجة لبرامج تشغيل إضافية أو استخدام متصفح الويب لخدمة واتساب ويب، وفقا لما ذكره موقع "xda-developers".

ولكن لم تدعم الشركة المالكة للتطبيق ميزة "الوضع الليلي" في الإصدار المخصص لسطح المكتب، وهو ما يسبب الازعاج لمستخدميه أثناء الدردشة في إضاءة الحاسب المتوهجة، ولكن لحسن الحظ قام أحد المطورين ويدعى "m4heshd" بإنشاء تطبيق تعديل لـ WhatsApp for Desktop، والذي يتيح لمستخدمي واتساب إصدار سطح المكتب، تشغيل ميزة "الوضع الليلى" على التطبيق أثناء الدردشة، ويستهدف هذا التعديل باستخدام البرنامج النصي لتثبيت NodeJS العناصر المسئولة عن واجهة المستخدم.

ولتثبيت هذا التعديل كل ما عليك فعله هو تنزيل الملفات ذات الصلة بنظامك: Windows x86 أو Windows x64 أو macOS، وقم بتشغيل ملف WADark خلال تشغيل تطبيق واتساب لسطح المكتب (WhatsApp for Desktop) الرسمي.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا

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