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حوادث

بحكم نهائي.. استئناف قنا تقضي بصحة نسب طفلة زواج القاصرات

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:07 م
بحكم نهائي.. استئناف
بحكم نهائي.. استئناف قنا تقضي بصحة نسب طفلة زواج القاصرات
يوسف رجب
قضت دائرة الأولى "الاستئناف الشرعى" بمحكمة استئناف قنا، برئاسة المستشار حمدي طه رئيس الدائرة، بتأييد حكم أول درجة بصحة نسب الطفلة إيمان لوالدها فى القضية التى رفعها بإنكار نسب طفلته بعد زواجه من والدتها، فيما يعرف بـ" زواج القاصرات" لعدم بلوغها السن القانونى للزواج.

قالت مروة عبدالرحيم" محامية المجني عليها" إن حكم إثبات نسب الطفلة لوالدها يعد الأول في دائرة الاستئناف الشرعى بمحكمة استئناف قنا، لعدم تداول هذه الأنواع من القضايا بصعيد مصر، مشيرة إلى أن الدائرة قضت بتأييد حكم أول درجة فى القضية التى رفعتها "فرحه ن ب" والدة الطفلة" ضد زوجها بإثبات نسب طفلته، وذلك بعد رفضه إجراء تحليل "DNA".

وأشارت عبد الرحيم، إلى أن الحكم بمثابة انتصار للمرأة المصرية في صعيد مصر من قضاء مصر الشامخ، مطالبة القضاء والمجتمع بالتكاتف للقضاء على عادة زواج القاصرات.

تعود تفاصيل الواقعة لنهاية العام قبل الماضى، عندما تقدمت فرحة نصر برعي ببلاغ لمحكمة الأسرة بقنا، تتضرر فيه من رفض زوجها إثبات نسب طفلته، بعد تطليقها بفترة من زواجهما الذى لم يستمر كثيرًا، والذى استغل عد وجود أوراق تثبت علاقتهما الزوجية لزواجهما قبل بلوغها السن القانونية.

بحكم نهائي.. استئناف قنا تقضي بصحة نسب طفلة زواج القاصرات
بحكم نهائي.. استئناف قنا تقضي بصحة نسب طفلة زواج القاصرات

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