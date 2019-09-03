الإعصار دوريان يضرب منتجع ترامب في مار لاجو.. صور

اجتاح الإعصار دوريان جزر الباهاما أمس الاثنين (2 سبتمبر أيلول) وقتل خمسة أشخاص على الأقل وغمر المنازل بالمياه قبل تقدمه المتوقع صوب الساحل الأمريكي، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.





وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي في أحدث تقاريره في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش) إن الإعصار دوريان، أحد أقوى أعاصير المحيط الأطلسي على الإطلاق، ظل فوق جزيرة جراند باهاما لمدة 36 ساعة بحلول الساعات الأولى من مساء الاثنين ومن المتوقع أن يبقى حتى صباح الثلاثاء على الأقل.





وحذر المركز السكان من مغادرة الملاجئ حتى تمر عين الإعصار. وعادة ما تكون أقوى رياح العاصفة قريبة من عينها.





وقال رئيس وزراء الباهاما هوبرت مينيس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم في جزر أباكو في شمال الباهاما.





وأضاف أن خفر السواحل الأمريكي منتشر في أباكو وأنقذ عددا من المصابين. ويجري نقل المصابين بإصابات حرجة إلى مستشفيات في نيوبروفيدنس، الجزيرة الأكثر سكانا في الباهاما.





وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار دوريان يهدد بإطلاق أمواج عارمة قد تزيد مستويات المياه إلى ما يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار فوق المستويات العادية في جزيرة الباهاما الكبرى.





وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الإعصار أدى لتدمير أو تضرر أكثر من 13 ألف منزل بأضرار جسيمة.





وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار دوريان، الذي تراجع صباح الاثنين إلى إعصار من الفئة الرابعة، كان مُحملا برياح بلغت سرعتها القصوى 240 كيلومترا في الساعة.





وأضاف أن من المتوقع أن يتجه الإعصار صوب الشمال الغربي في ساعة متأخرة اليوم الثلاثاء وأن يصل إلى سواحل فلوريدا وساوث كارولاينا وجورجيا.





وقال المركز إن تقارير وردت بالفعل عن رياح قوية وأمواج عالية على طول الساحل الشرقي لفلوريدا بينما كان الإعصار على بعد 170 كيلومترا من وست بالم بيتش.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إنه يجري إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الوضع على مدار الساعة.

تسبب إعصار دوريان في عمليات إجلاء في مناطق عديدة من ولاية فلوريدا، بما في ذلك بالم بيتش حيث يقع منتجع مار لا جو التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي اعتاد أن يقضي فيه عطلته.وذكر المركز الوطني للأعاصير، إن الاعاصير القوية والأمواج الشديدة تم الابلاغ عنها بالفعل على طول الساحل الشرقي لفلوريدا حيث كان الاعصار على بعد 105 ميلا من ويست بالم بيتش.وأصدرت تسع مقاطعات في فلوريدا قرارات ببدء عمليات الإجلاء الإلزامي لسكانها وشملت هذه الأجزاء من مقاطعة دوفال في جاكسونفيل، وهي واحدة من أكبر مدينتين في فلوريدا، وبعض المناطق في مقاطعة بالم بيتش، موطن منتجع ترامب مار لاجو.وأظهرت صورة العاصفة التي تغطي أبواب ونوافذ مار لاجو.وفي الوقت نفسه، استمتع الرئيس بلعب الجولف في واشنطن العاصمة في نادي ترامب الوطني للجولف.وقام موظفو البيت الأبيض بمراجعة نتائج الأعصار مع المسؤولين الحكوميين والمحليين، وقالوا إن ترامب يتم إطلاعه كل ساعة.