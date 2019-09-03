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وزير خارجية فرنسا: محادثات خط ائتمان إيران مستمرة واعتمادها متوقف على واشنطن

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:35 م
وزير الخارجية الفرنسي،
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان
رويترز
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات مع إيران بشأن فتح خطوط ائتمان بضمان عائدات النفط الإيراني مستمرة وإن الخطة ستعتمد في نهاية الأمر على إصدار الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية.

وقال لو دريان للصحفيين إن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولا، العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)... وثانيا أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025".

وأضاف "كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس ترامب إعفاءات".

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