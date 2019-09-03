تحسن واردات مصر غير البترولية لـ4.9 مليار دولار في يونيو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تراجع حجم واردات مصر غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 14% بما يعادل 766 مليون دولار لتسجل نحو 4.877 مليار دولار مقابل 5.643 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وأشارت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض في قيمة الواردات لـ8 قطاعات أبرزها واردات "الأثاث" بانخفاض ملحوظ ليسجل قيمة 56 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقارنة بـ 127 مليون دولار في يونيو 2018، يليه واردات "الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية" والتي بلغت 11 مليون دولار مقارنة بـ 18 مليون دولار في يونيو 2018.



وأضافت أن واردات "مواد البناء" تراجعت لتبلغ ما قيمته 733 مليون دولار خلال يونيو 2019 مقارنة بـ 1.92 مليار دولار، كما انخفضت واردات "السلع الهندسية والإلكترونية " لتصبح 1.186 مليار دولار مقابل 1.355 مليار دولار، وسجلت "منتجات الكيماويات والأسمدة" انخفاضا للواردات حيث بلغت 735 مليون دولار مقابل 808 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.



وأشارت إلى انخفاض واردات مصر من الغزل والمنسوجات لتصبح 263 مليون دولار في يونيو 2019 مقارنة بـ277 مليون دولار خلال يونيو 2018، كما انخفضت واردات كل من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في يونيو 2018.

