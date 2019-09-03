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توك شو

منه عرفه تعرضت للتحرش في نهار رمضان وكنت هضرب وسط الشارع.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:01 م
منة عرفة
منة عرفة
كريم الخطيب
كشفت الفنانة الشابة منة عرفة عن أصعب المواقف التى تعرضت لها، وكان أبرزها واقعة تحرش عندما كانت تسير مع شقيقتها في الشارع في محيط منزلها في شهر رمضان.

وقالت منة عرفة خلال تصريحات تليفزيونية إنها كانت ترتدي ملابس محتشمة أثناء سيرها مع شقيقتها وتفاجأت بشاب تعدى عليهم بألفاظ ونظرات خارجة، موضحة أنها لم تتحمل سخافة الشاب وقررت الرد عليه وسط الناس، ولكن الشاب رد عليها بهجوم خاصة انه لا يعرف أنها فنانة لأنها لم تكن تضع مكياجا وقتها وكانت الملامح متغيرة.

وأضافت منة عرفة أنها من الشخصيات الحادة التى لا تتنازل عن حقها أبدا، متابعة: «الشاب المتحرش كان هيضربني لأنه مكنش يعرف إني فنانة، والمواقف اللي زي دي دائما بيجيبوا الغلط على البنت».

واستكملت: «بعد الواقعة اتصلت بشقيقي وتشابك معه في الشارع، ودائما رد الشارع بيكون ضد البنت، لذلك حريصة إذا تكررت مرة أخرى سأتصل بأخي ونذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المتحرش.

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