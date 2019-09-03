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فن

مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر.. غدا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:02 م
سامح مهران
سامح مهران
محمد نبيـل
يعقد غدا الأربعاء مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر برئاسة الدكتور سامح مهران، بالمجلس الأعلى للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة السادسة والعشرين التي ستنطلق يوم 10 وتستمر حتى 19 من الشهر الجاري.

وتقدم للمشاركة بالمهرجان في دورته السادسة والعشرون، حوالي 68 دولة بـ 179 عرضا، منها 39 دولة أجنبية تقدمت بـ 97 عرضا، وكانت أكثرها مشاركة هي دولة الهند التي شاركت بثمانية عروض، تليها اليونان والبرازيل ب7 عروض.

واختارت إدارة المهرجان أن يكون محور الدورة 26 عن المسرح الإفريقي، إذ تعقد ندوة فكرية على مدار يومين تستضيف كبار المسرحيين والنقاد والباحثين الأفارقة لمناقشة قضايا المسرح الإفريقي.

والمشاركات العربية حتى الآن بلغت 87عرضًا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيًا، إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.

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