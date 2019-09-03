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رياضة

رجال تنس طاولة الأهلي يخوض منافسات البطولة العربية غدا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:06 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يفتتح فريق الرجال لتنس الطاولة بالنادي الأهلي، مشواره في البطولة العربية، غدا الأربعاء، بمواجهة فريقي سنجل الرياضي والسكك الحديدي، في البطولة التي تقام بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وتقام مباراة الأهلي وسنجل الرياضي الفلسطيني، في العاشرة صباحًَا، وفي نفس اليوم يواجه الفريق نادي السكك الحديدي السوري في الخامسة مساءً.

وتضم مجموعة الأهلي في البطولة، أندية : سنجل الرياضي الفلسطيني، والوداد المغربي، وعمال السكك الحديدي السوري.

ويمثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، والخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداري.

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