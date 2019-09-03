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رياضة

شباب يد الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري المرتبط

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:07 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حقق فريق الشباب لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب نظيره، فريق هليوبوليس، في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق وقدم خلالها شباب الاهلي عرضا مميزا ونجح في الفوز بنتيجة ٢٩-٢٥.

وأشاد محمد يحيى، مدرب الفريق، بالأداء القوي من جانب اللاعبين خاصة في الشوط الثاني لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مستوى أفضل من الجميع.

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