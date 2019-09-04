اخبار الحوادث..اختفاء عروس وطالبة بالقليوبية..إحباط تهريب أدوية.. ورفض منح الموظفة إجازة وضع أثناء رعاية الطفل

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
بعد زواجها بأسبوعين.. اختفاء عروس وطالبة فى ظروف غامضة بالقليوبية
في اخبار الحوادث أنه تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لسرعة كشف غموض حادث اختفاء عروس متزوجة حديثا وطالبة بقرية بهادة بالقناطر الخيرية، وسيطرت حالة من الاستياء بين أهالى القرية مطالبين بسرعة كشف غموض الحادث، تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وجود حالة غضب واحتقان بين العديد من أهالى قرية بهادة بمدينة القناطر الخيرية، بسبب اختفاء ربة منزل تدعى "ولاء. س. ر" متزوجة منذ 15 يوما واختفاء طالبة أخرى تدعى "زينب. ف. ب".. للمزيد اضغط هنا.
بسبب قالبين طوب.. مصرع شخص في الدقهلية
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه لقى شخص مصرعه إثر إصابته بارتجاج بالمخ بأحد مراكز الدقهلية، تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول السعيد محمد الهادى مصابا بكسر فى الجمجمة وحالته خطيرة وتم محاولات إسعافه دون جدوى حيث لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه..للمزيد اضغط هنا.
إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل وأجهزة لاسلكي عبر ميناء الإسكندرية
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه تمكنت أجهزة وسلطات الجمارك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وأجهزة اتصالات لاسلكي، مجهولة المصدر من دولة الإمارات..للمزيد اضغط هنا.
إيداع المدرس قاتل زوجته وأولاده بالفيوم مستشفى العباسية .. تفاصيل
قررت محكمة جنايات الفيوم قرارا إيداع المدرس قاتل زوجته وأولاده بالفيوم بالساطور مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية بالقاهرة ، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يوما، و قررت المحكمة تكليف لجنة ثلاثية من كبار مستشفى الامراضى النفسية والعصبية بمستشفى العباسية لتوقيع الكشف الطبي على قاتل أسرته بالفيوم، وملاحظة مدى حالته النفسية والعقلية لبيان عما إذا كان مصابا بأي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكاب جريمة القتل الجماعية بالساطور، وذلك في اخبار الحوادث ..للمزيد اضغط هنا.
الحرق جزاء الاغتصاب .. دجال الوادي الجديد عاشر سيدة لإخراج الجن منها.. فكان مصيره الموت
وفي اخبار الحوادث أنه 15 يوما من البحث والتحري انتهت بكشف مباحث الوادي الجديد لغز العثور على جثة متفحمة نبشتها الكلاب من حفرة بقطعة أرض زراعية، تفاصيل الجريمة تم الكشف عنها منذ تلقي مباحث قسم الخارجة بلاغا يوم 20 أغسطس بالعثور علي جثة وبها آثار نهش حيواني بقطعة أرض زراعية، انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد صابر رئيس مباحث الخارجة وتبين من الفحص أن الجثة تحولت لهيكل عظمي من شدة التفحم وأنها كانت مدفونة في حفرة عمقها حوالي نصف متر ونهشتها الكلاب بعد نبشها من مدفنها ..للمزيد اضغط هنا.
مجلس الدولة يرفض منح الموظفة إجازة وضع أثناء رعاية الطفل
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفة فى الحصول على إجازة وضع فى أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها..للمزيد اضغط هنا.
اغتصب ابنة زوجته.. جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن 10 سنوات لحداد
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الثلاثاء، بأحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق حداد بعد أن وجهت له اتهامات بهتك عرض ابنة زوجته وحملها منه سفاحًا، تعود أحداث القضية التي حملت رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى ضباط القسم بلاغا من ربة منزل، بقيام زوجها المدعو "أ. ع" حداد بهتك عرض ابنتها "ش.هـ.م" 17 عاما، طالبة، داخل شقة الزوجية..للمزيد اضغط هنا.
فلوس الغلابة.. حبس 6 مسجلين سرقوا 1.5 مليون جنيه من أموال التأمينات بالغربية
أصدر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حبس 6 متهمين، بسرقة حقيبة بداخلها 1,5مليون جنيه، من موظف بالتأمينات الاجتماعية بقرية محلة أبو على بمركز المحلة، بعد التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيق.. للمزيد اضغط هنا
بعد زواجها بأسبوعين.. اختفاء عروس وطالبة فى ظروف غامضة بالقليوبية
في اخبار الحوادث أنه تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لسرعة كشف غموض حادث اختفاء عروس متزوجة حديثا وطالبة بقرية بهادة بالقناطر الخيرية، وسيطرت حالة من الاستياء بين أهالى القرية مطالبين بسرعة كشف غموض الحادث، تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وجود حالة غضب واحتقان بين العديد من أهالى قرية بهادة بمدينة القناطر الخيرية، بسبب اختفاء ربة منزل تدعى "ولاء. س. ر" متزوجة منذ 15 يوما واختفاء طالبة أخرى تدعى "زينب. ف. ب".. للمزيد اضغط هنا.
بسبب قالبين طوب.. مصرع شخص في الدقهلية
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه لقى شخص مصرعه إثر إصابته بارتجاج بالمخ بأحد مراكز الدقهلية، تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول السعيد محمد الهادى مصابا بكسر فى الجمجمة وحالته خطيرة وتم محاولات إسعافه دون جدوى حيث لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه..للمزيد اضغط هنا.
إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل وأجهزة لاسلكي عبر ميناء الإسكندرية
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه تمكنت أجهزة وسلطات الجمارك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وأجهزة اتصالات لاسلكي، مجهولة المصدر من دولة الإمارات..للمزيد اضغط هنا.
إيداع المدرس قاتل زوجته وأولاده بالفيوم مستشفى العباسية .. تفاصيل
قررت محكمة جنايات الفيوم قرارا إيداع المدرس قاتل زوجته وأولاده بالفيوم بالساطور مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية بالقاهرة ، لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يوما، و قررت المحكمة تكليف لجنة ثلاثية من كبار مستشفى الامراضى النفسية والعصبية بمستشفى العباسية لتوقيع الكشف الطبي على قاتل أسرته بالفيوم، وملاحظة مدى حالته النفسية والعقلية لبيان عما إذا كان مصابا بأي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكاب جريمة القتل الجماعية بالساطور، وذلك في اخبار الحوادث ..للمزيد اضغط هنا.
الحرق جزاء الاغتصاب .. دجال الوادي الجديد عاشر سيدة لإخراج الجن منها.. فكان مصيره الموت
وفي اخبار الحوادث أنه 15 يوما من البحث والتحري انتهت بكشف مباحث الوادي الجديد لغز العثور على جثة متفحمة نبشتها الكلاب من حفرة بقطعة أرض زراعية، تفاصيل الجريمة تم الكشف عنها منذ تلقي مباحث قسم الخارجة بلاغا يوم 20 أغسطس بالعثور علي جثة وبها آثار نهش حيواني بقطعة أرض زراعية، انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد صابر رئيس مباحث الخارجة وتبين من الفحص أن الجثة تحولت لهيكل عظمي من شدة التفحم وأنها كانت مدفونة في حفرة عمقها حوالي نصف متر ونهشتها الكلاب بعد نبشها من مدفنها ..للمزيد اضغط هنا.
مجلس الدولة يرفض منح الموظفة إجازة وضع أثناء رعاية الطفل
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفة فى الحصول على إجازة وضع فى أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها..للمزيد اضغط هنا.
اغتصب ابنة زوجته.. جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن 10 سنوات لحداد
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الثلاثاء، بأحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق حداد بعد أن وجهت له اتهامات بهتك عرض ابنة زوجته وحملها منه سفاحًا، تعود أحداث القضية التي حملت رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى ضباط القسم بلاغا من ربة منزل، بقيام زوجها المدعو "أ. ع" حداد بهتك عرض ابنتها "ش.هـ.م" 17 عاما، طالبة، داخل شقة الزوجية..للمزيد اضغط هنا.
فلوس الغلابة.. حبس 6 مسجلين سرقوا 1.5 مليون جنيه من أموال التأمينات بالغربية
أصدر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حبس 6 متهمين، بسرقة حقيبة بداخلها 1,5مليون جنيه، من موظف بالتأمينات الاجتماعية بقرية محلة أبو على بمركز المحلة، بعد التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيق.. للمزيد اضغط هنا